Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
- Thừa Thiên Huế: 323 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
• Kiểm tra giấy tờ và các chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu.
• Thực hiện xuất - nhập hàng hóa theo quy định khi có yêu cầu.
• Ghi và lưu trữ phiếu xuất - nhập kho.
• Nhận, lưu và chuyển các chứng từ xuất - nhập hàng cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận mua hàng liên quan.
• Theo dõi số lượng hàng hóa xuất - nhập và tồn kho mỗi ngày, đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu để đưa ra phương án xử lý kịp thời.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Trung Thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, chăm chỉ, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt.
– Chịu được áp lực công việc.
– Trình độ: Tốt nghiệp 12 trở lên.
– Biết lái xe và có bằng lái xe từ B2 trở lên
Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế Thì Được Hưởng Những Gì
– Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
– Được thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng thứ 13 và các chế độ khác theo quy định
– Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ sau 02 tháng thử việc.
– Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
