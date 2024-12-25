Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 9 Triệu

• Kiểm tra giấy tờ và các chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu. • Thực hiện xuất - nhập hàng hóa theo quy định khi có yêu cầu. • Ghi và lưu trữ phiếu xuất - nhập kho. • Nhận, lưu và chuyển các chứng từ xuất - nhập hàng cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận mua hàng liên quan. • Theo dõi số lượng hàng hóa xuất - nhập và tồn kho mỗi ngày, đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

– Trung Thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, chăm chỉ, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt.

– Chịu được áp lực công việc.

– Trình độ: Tốt nghiệp 12 trở lên.

– Biết lái xe và có bằng lái xe từ B2 trở lên

