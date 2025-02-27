Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 400000 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Mức lương
Đến 400000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, Quận 1 ...và 11 địa điểm khác, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 400000 Triệu
Hỗ trợ các store có lượng đơn cao về việc điều phối tài xế tại cửa hàng
Sắp xếp trật tự, nhận hàng từ quầy và phân phối cho tài xế
Làm việc theo quy trình đã được training trước đó
Với Mức Lương Đến 400000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận trong công việc
Siêng năng, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tham gia buổi training từ 14h - 16h ngày 06/03 (Có tính lương)
Siêng năng, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tham gia buổi training từ 14h - 16h ngày 06/03 (Có tính lương)
Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 370.000/ngày + Phí gửi xe
Được training đầy đủ trước khi nhận việc (100k/2 tiếng training)
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, giúp đỡ nhau trong công việc
Được training đầy đủ trước khi nhận việc (100k/2 tiếng training)
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, giúp đỡ nhau trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI