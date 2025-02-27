Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 400000 Triệu

Mức lương Đến 400000 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, Quận 1 ...và 11 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 400000 Triệu

Hỗ trợ các store có lượng đơn cao về việc điều phối tài xế tại cửa hàng

Sắp xếp trật tự, nhận hàng từ quầy và phân phối cho tài xế

Làm việc theo quy trình đã được training trước đó

Với Mức Lương Đến 400000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận trong công việc

Siêng năng, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tham gia buổi training từ 14h - 16h ngày 06/03 (Có tính lương)

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 370.000/ngày + Phí gửi xe

Được training đầy đủ trước khi nhận việc (100k/2 tiếng training)

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, giúp đỡ nhau trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.