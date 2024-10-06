Tuyển IT phần mềm Công ty CP 3Gang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phối hợp với Deverlopment team Leader và PM để hiểu rõ về chức năng của sản phẩm

- Xây dựng kế hoạch test (lập kế hoạch, kịch bản, script)

- Chuẩn bị test (tạo dữ liệu, thiết lập môi trường)

- Tiến hành test Mobile app, Web Aplication, Rest API, S/W, Tool nội bộ

- Viết báo cáo test (phân biệt, ghi nhận lỗi S/W, phân tích kết quả, phân biệt giữa vấn đề và cải thiện)

- Phối hợp với team dev để test và recheck các bug trước/trong/sau khi golve sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm thử về Web, Mobile

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính

- Có khả năng làm việc dựa trên data

- Có khả năng xây dựng kế hoạch kiểm thử

- Có khả năng sử dụng test framework tự động

- Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (my SQL, Oracle..)

Tại Công ty CP 3Gang Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương hấp dẫn theo năng lực. Thử việc 2 tháng hưởng 85%,

– Các chế độ thưởng quý, năm, thưởng vinh danh theo quy định công ty.

– Phụ cấp ăn trưa 35k/ngày, gửi xe

– Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu, thẻ nhân viên, cardvisit, sim điện thoại...

– Cơ hội đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng

– Xét duyệt tăng lương, bậc chuyên viên định kỳ hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc.

– Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ...

– Tham gia các chế độ khác theo quy định của Luật pháp, Công ty: BHXH, chế độ ngày nghỉ....

- Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

– Thời gian làm việc công ty:

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng

Thứ 7: 8h00 – 12h00

- Nghỉ Lễ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP 3Gang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.