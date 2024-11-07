Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà Detech, Số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, tâm lý/thị hiếu Khách hàng., xu hướng trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

- Phân tích và lựa chọn Khách hàng mục tiêu;

- Thu thập thông tin Khách hàng., xây dựng cơ sở dữ liệu Khách hàng.

- Khai thác và tìm kiếm thông tin Khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống Khách hàng tiềm năng;

- Trực tiếp liên hệ với Khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của Công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ.

- Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng, bàn giao sản phầm với Khách hàng sử dụng dịch vụ;

- Tham gia công tác quyết toán, thu hồi công nợ.

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại, giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của Công ty đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng.

- Chăm sóc Khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ và tương tác với Khách hàng, thúc đẩy họ giới thiệu và tái sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành kinh tế khác.

- Kinh nghiệm: Từ 2 năm tại vị trí tương đương.

- Có kiến thức về sản phẩm, thị trường, ưu tiên lĩnh vực kiến trúc - nội thất.

- Có Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, đàm phán tốt, phát hiện và xử lý vấn đề nhanh chóng, sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

- Nhanh nhẹn, hòa đồng có giọng nói rõ ràng truyền cảm, tự tin.

- Ngoại hình ưa nhìn.

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.

- Có khả năng họat động độc lập, nhóm.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 10 - 12 triệu + Thưởng Doanh số + Thưởng Dự Án (đảm bảo cạnh tranh)

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 -17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm luân phiên 2 tuần làm, 2 tuần nghỉ

- Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty (Sinh nhật, Team Building 1-2lần/năm,.....)

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin