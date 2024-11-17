Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 366 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Phụ trách kênh bán đại lý
- Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng phụ trách
- Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Khách sạn...
Tại Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập từ 15-30 triệu (có thể cao hơn, thu nhập không giới hạn, tuỳ vào năng lực cá nhân)
- Thưởng: Thưởng doanh thu theo quy định của công ty
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Đóng bảo hiểm XH, BHYT - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định công ty
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
