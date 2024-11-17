Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 366 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

- Phụ trách kênh bán đại lý

- Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng phụ trách

- Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Khách sạn...

- Có kinh nghiệm về vị trí sales TA trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và du thuyền

- Tiếng anh giao tiếp tốt

- Có tinh thần cầu tiến, lắng nghe và học hỏi

Tại Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 15-30 triệu (có thể cao hơn, thu nhập không giới hạn, tuỳ vào năng lực cá nhân)

- Thưởng: Thưởng doanh thu theo quy định của công ty

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Đóng bảo hiểm XH, BHYT - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định công ty

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng

