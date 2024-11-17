Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Shop - house lô LK3 - 35, LK3 - 36 Dự án Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu tại phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng các sản phẩm trưng bày tại showroom

Tìm kiếm khách hàng mới và duy trình mối quan hệ với khách hàng cũ

Bố trí, sắp xếp sản phẩm của showroom

Phối hợp với bộ phận sản xuất để triển khai đơn hàng, theo dõi đơn hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp các chuyên ngành

Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm.

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin

Tin học văn phòng cơ bản

Địa điểm làm việc: Khu đô thị Picenza, Phường Đồng Bẩm, Thành Phố Thái Nguyên.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 ++/ tháng (Lương cứng 7,45 triệu + hoa hồng)

Thưởng best tháng/ best quý nếu đạt mục tiêu doanh số

Lương tháng 13 hấp dẫn từ 1 - 9 tháng lương

Phúc Lợi

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT,...)

12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Các chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, quà tặng 8/3,... theo chính sách chung của Công ty..

Phát triển

Được đào tạo nghiệp vụ bài bản: Bán Hàng, Các sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

