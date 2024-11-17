Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Rita Võ
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Rita Võ

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty TNHH Rita Võ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Shop

- house lô LK3

- 35, LK3

- 36 Dự án Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu tại phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng các sản phẩm trưng bày tại showroom
Tìm kiếm khách hàng mới và duy trình mối quan hệ với khách hàng cũ
Bố trí, sắp xếp sản phẩm của showroom
Phối hợp với bộ phận sản xuất để triển khai đơn hàng, theo dõi đơn hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp các chuyên ngành
Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm.
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin
Tin học văn phòng cơ bản
Địa điểm làm việc: Khu đô thị Picenza, Phường Đồng Bẩm, Thành Phố Thái Nguyên.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 ++/ tháng (Lương cứng 7,45 triệu + hoa hồng)
Thưởng best tháng/ best quý nếu đạt mục tiêu doanh số
Lương tháng 13 hấp dẫn từ 1 - 9 tháng lương
Phúc Lợi
Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT,...)
12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.
Các chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, quà tặng 8/3,... theo chính sách chung của Công ty..
Phát triển
Được đào tạo nghiệp vụ bài bản: Bán Hàng, Các sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới
Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Rita Võ

Công ty TNHH Rita Võ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A đường số 3, phường An Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

