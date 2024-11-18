Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH VINAMOTOR NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH VINAMOTOR NGHỆ AN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Mercedes
- Benz Nghệ An, Ngã 4 Sân bay, TP Vinh, Nghệ An, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách tiềm năng
Lập kế hoạch khai thác thị trường, chủ động lên kế hoạch đi công tác để phát triển thị trường.
Báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng quý và năm
Giớí thiệu cho khách hàng về các chương trình bán hàng của tháng.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về việc mua trả góp xe.
Hỗ trợ khách hàng các thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua xe.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tố chất, đam mê kinh doanh.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp,
Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ô tô. Đã từng có kinh nghiệm bán xe ô tô là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, chủ động; vi tính văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH VINAMOTOR NGHỆ AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo thỏa thuận
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được Công ty đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động
Các chế độ khác theo quy định của Công ty: Lương doanh số, thưởng lễ tết, cơm trưa, đồng phục, sim điện thoại....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINAMOTOR NGHỆ AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
