Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bắc Ninh - Quảng Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận và tìm kiếm khách hàng mảng dự án nhà máy công nghiệp, bán sản phẩm công ty cho các Tổng Thầu, Nhà thầu thi công nhà máy, Nhà xưởng công nghiệp, toà nhà,...

- Bóc tách, lên bảng khối lượng, bảng báo giá gửi khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/ Nữ - Ưu tiên Nam.

- Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc các tập đoàn Hoà Phát, Hoa Sen, Việt Đức,...

- Có tệp KH hoặc mối quan hệ với Chủ đầu tư, Tổng thầu, Tư vấn thiết kế , Thi công PCCC - Mảng công nghiệp.

- Chấp nhận đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12 triệu + phụ cấp 3 triệu 4+ hoa hồng doanh số (1% doanh thu đơn hàng)

- Chi phí công tác theo quy định chung của công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Có nhiều cơ hội để nâng cao trình độ và kỹ năng trong quá trình công tác.

- Chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN...

- Thưởng tháng thứ 13+, Thưởng Lễ (2/9, 30/4, Trung thu,...), phép năm tính từ tháng thử việc.

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

-Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động, không bắt buộc lên văn phòng hằng ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM

