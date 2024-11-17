Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Bắc Ninh

- Quảng Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tiếp nhận và tìm kiếm khách hàng mảng dự án nhà máy công nghiệp, bán sản phẩm công ty cho các Tổng Thầu, Nhà thầu thi công nhà máy, Nhà xưởng công nghiệp, toà nhà,...
- Bóc tách, lên bảng khối lượng, bảng báo giá gửi khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ - Ưu tiên Nam.
- Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc các tập đoàn Hoà Phát, Hoa Sen, Việt Đức,...
- Có tệp KH hoặc mối quan hệ với Chủ đầu tư, Tổng thầu, Tư vấn thiết kế , Thi công PCCC - Mảng công nghiệp.
- Chấp nhận đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12 triệu + phụ cấp 3 triệu 4+ hoa hồng doanh số (1% doanh thu đơn hàng)
- Chi phí công tác theo quy định chung của công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Có nhiều cơ hội để nâng cao trình độ và kỹ năng trong quá trình công tác.
- Chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN...
- Thưởng tháng thứ 13+, Thưởng Lễ (2/9, 30/4, Trung thu,...), phép năm tính từ tháng thử việc.
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
-Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động, không bắt buộc lên văn phòng hằng ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3/8A Lê Thị Riêng, Khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

