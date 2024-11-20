Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chương Mỹ ...và 19 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: Thực phẩm dinh dưỡng an toàn từ thiên nhiên cho Mẹ và Bé: Dầu húng chanh lên men, Dung dịch xịt răng miệng, Ngũ cốc Bầu, Lợi sữa,.....
Địa điểm làm việc: Các Quận (Huyện) Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ: Yêu thích việc bán hàng
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở lĩnh vực sale thị trường tỉnh kênh GT
- Nắm bắt thị trường nhanh, không ngại di chuyển.
- Chăm chỉ, ham học hỏi, trung thực.
- Sẵn sàng đào tạo các ứng viên chưa có kinh nghiệm yêu thích công việc bán hàng.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dược, tiêu dùng nhanh ngành Mẹ Bé và Sữa tã,....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Mức lương thưởng từ: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ ++ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số, hoa hồng, thưởng SKU,... )
- BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy đinh của công ty và Luật lao động
- Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập cùng phát triển
- Được đào tạo trong quá trình bán hàng ở các điểm bán, tạo mối quan hệ với khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT4-02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

