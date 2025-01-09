Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 250 Bình Thới,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Tìm hiểu, phân tích thị trường TMĐT.

Tìm hiểu, phân tích bộ quy tắc và quy định bán hàng trên các sàn TMĐT

Đăng bán sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm.

Quản lý sản phẩm và kiểm soát tồn kho hàng hóa.

Lập và triển khai kế hoạch bán hàng tuần/tháng dựa trên kế hoạch của phòng/team.

Cài đặt và vận hành chương trình bán hàng

Chăm sóc khách hàng trên TMĐT và Mạng Xã Hội

Phối hợp với cùng nhân viên xử lý đơn hàng và cộng tác viên để đảm bảo tiến độ giao hàng

Tối ưu các chỉ số của sàn TMĐT và Sản phẩm.

Tổng hợp, báo cáo doanh số và chi phí định kỳ cho trưởng bộ phận hàng tuần/tháng.

Xử lý đơn hàng (in và soạn hàng).

Đặt hàng từ kho tổng sang kho online.

Quản lý tồn kho online sách từ các nhà cung cấp khác.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Digital MKT, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán lẻ sản phẩm trên TMĐT và Mạng Xã Hội.

Thành thạo tin học văn phòng.

Biết thiết kế Canva, Photoshop căn bản.

Kỹ năng đánh giá, phân tích, báo cáo số liệu.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; chính sách lương và phúc lợi cạnh tranh.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Du lịch hàng năm, team building, hoạt động event nội bộ sôi nổi, hấp dẫn;

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và nghỉ phép theo quy định;

Phụ cấp cơm trưa, trang thiết bị phục vụ công việc và giữ xe miễn phí;

Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng;

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn

