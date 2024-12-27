Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1⁄2 ngày thứ 7 và Chủ nhật, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo giá khách hàng, tư vấn bán hàng

Chăm sóc, phát triển khách hàng, doanh số

Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường

Thu hồi công nợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Số lượng: 03 Nhân viên

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối Kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc khối kỹ thuật

– Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng về thép rút dây, thép dự ứng lực....

– Ưu tiên các ứng viên biết tiếng Anh

– Công việc sẽ trao đổi cụ thể trong lúc phỏng vấn

Tại Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát

