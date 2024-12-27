Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1⁄2 ngày thứ 7 và Chủ nhật, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo giá khách hàng, tư vấn bán hàng
Chăm sóc, phát triển khách hàng, doanh số
Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường
Thu hồi công nợ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Số lượng: 03 Nhân viên
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối Kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc khối kỹ thuật
– Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng về thép rút dây, thép dự ứng lực....
– Ưu tiên các ứng viên biết tiếng Anh
– Công việc sẽ trao đổi cụ thể trong lúc phỏng vấn
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối Kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc khối kỹ thuật
– Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng về thép rút dây, thép dự ứng lực....
– Ưu tiên các ứng viên biết tiếng Anh
– Công việc sẽ trao đổi cụ thể trong lúc phỏng vấn
Tại Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI