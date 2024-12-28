Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu

Nghiên cứu thị trường. Trong đó cần thu thập các thông tin về khách hàng

Báo cáo cấp trên các hoạt động và kế hoạch kinh doanh định kỳ. Cùng với đó là báo cáo phân tích kết quả kinh doanh theo yêu cầu.

Các hoạt động bao gồm tư vấn, hỗ trợ các giao dịch, giấy tờ, giải quyết thắc mắc của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền…

Hoàn thành các công việc khác được cấp trên giao trác nhiệm nhằm đạt được kết quả tốt nhất

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh