Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
- Hồ Chí Minh:
- Xã Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 30 Triệu
Nghiên cứu thị trường. Trong đó cần thu thập các thông tin về khách hàng
Báo cáo cấp trên các hoạt động và kế hoạch kinh doanh định kỳ. Cùng với đó là báo cáo phân tích kết quả kinh doanh theo yêu cầu.
Các hoạt động bao gồm tư vấn, hỗ trợ các giao dịch, giấy tờ, giải quyết thắc mắc của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền…
Hoàn thành các công việc khác được cấp trên giao trác nhiệm nhằm đạt được kết quả tốt nhất
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
