Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT
- Hà Nội: D52
- TT18, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán từ các phần hành kế toán.
Hạch toán các nghiệp vị kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.
Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm theo đúng quy định.
Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN đúng hạn
Kiểm tra, quản lý chứng từ kế toán, hồ sơ sổ sách đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ.
Hỗ trợ kiểm toán, cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Phối hợp với các bộ phần liên quan trong việc thu thập, xử lý và báo cáo số liệu kế toán.
Hướng dẫn, hỗ trợ các nhân sự kế toán khác (nếu có)
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.
Am hiểu quy định pháp luật về thuế, kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST...) và Excel.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và tinh thần chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, và các phụ cấp khác (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI