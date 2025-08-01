Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D52 - TT18, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán từ các phần hành kế toán.

Hạch toán các nghiệp vị kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.

Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm theo đúng quy định.

Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN đúng hạn

Kiểm tra, quản lý chứng từ kế toán, hồ sơ sổ sách đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ.

Hỗ trợ kiểm toán, cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Phối hợp với các bộ phần liên quan trong việc thu thập, xử lý và báo cáo số liệu kế toán.

Hướng dẫn, hỗ trợ các nhân sự kế toán khác (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.

Am hiểu quy định pháp luật về thuế, kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST...) và Excel.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và tinh thần chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

Lương cứng 10 – 13 triệu VNĐ/ tháng

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.

Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, và các phụ cấp khác (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển

