Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 - 15tr (lương cứng 8tr+ % hoa hồng+ thưởng ) Môi trường trẻ làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động và cởi mở Thưởng các ngày lễ, tết, Lương tháng 13, Hiệu quả KD. Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, chế độ thai sản, nhiều ưu đãi cho nhân viên gắn bó và đóng góp nhiều cho công ty. Được đào tạo đầy đủ về kỹ năng và chuyên môn. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn như Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh..., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới. Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng với đại lý

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch làm việc với khách hàng khu vực được giao

Đề xuất & triển khai các hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm và các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số

Phối hợp cùng Kế toán công nợ trong quản lý và thu hồi công nợ KH

Lập kế hoạch tuần, tháng trình quản lý duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

Tham gia , hỗ trợ sự kiện cùng khách hàng: Khai trương, hội thảo, đào tạo nhân viên bán hàng cho đại lý (Được đào tạo).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1990 - 2001.

Nhanh nhẹn, biết lắng nghe, chịu được áp lực từ chối từ phía khách hàng, giọng nói lưu loát, tự tin, dễ nghe.

Kiên nhẫn, yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền

Có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng, tư vấn CSKH là 1 lợi thế.

Sẵn sàng đi công tác.

Có kinh nghiệm về bán hàng/kinh doanh phân phối

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

