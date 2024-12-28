Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành
Ngày đăng tuyển: 28/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 125/26 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Ngành: Máy bơm và phụ tùng máy bơm trong công nghiệp – Cụ thể: Nhóm sản phẩm bơm vi sinh và phụ kiện vi sinh
Tìm kiếm khách hàng, khai thác nhu cầu của khách hàng đến từ các nền tảng sẵn có của Công ty.
Làm báo cáo gửi cấp trên.
Hỗ trợ các phòng ban khác (nếu có)
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Có kinh nghiệm làm sale ít nhất 2 năm (ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng công nghiệp)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý nhóm tốt
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt
Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI
Mức lương: 10-14 triệu (thỏa thuận theo năng lực làm việc ) + Hoa hồng bán hàng.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Địa chỉ làm việc: 125/26 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21 Đường Số 7 KDC Cityland Centerhills, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

