Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 125/26 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Ngành: Máy bơm và phụ tùng máy bơm trong công nghiệp – Cụ thể: Nhóm sản phẩm bơm vi sinh và phụ kiện vi sinh

Tìm kiếm khách hàng, khai thác nhu cầu của khách hàng đến từ các nền tảng sẵn có của Công ty.

Làm báo cáo gửi cấp trên.

Hỗ trợ các phòng ban khác (nếu có)

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Có kinh nghiệm làm sale ít nhất 2 năm (ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng công nghiệp)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý nhóm tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt

Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc

QUYỀN LỢI

Mức lương: 10-14 triệu (thỏa thuận theo năng lực làm việc ) + Hoa hồng bán hàng.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Địa chỉ làm việc: 125/26 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

