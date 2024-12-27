Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Vạn Phúc, Số nhà 36, Đường 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

-Tiếp nhận xác nhận mua hàng của KH từ Kinh doanh

-Thực hiện hợp đồng

-Thực hiện đề nghị bán hàng

-Phối hợp phòng kế hoạch để theo dõi sản xuất, tiến độ, giao hàng

-Theo dõi quá trình xuất hóa đơn

-Thực hiện các bước trong quy định thu hồi nợ

-Theo dõi và thu nợ khách hàng

-Lên kế hoạch gặp khách hàng định kỳ cùng Kinh Doanh

-Thực hiện chăm sóc khách hàng, bán hàng

-Thực hiện báo cáo số liệu

-Thực hiện các công việc chỉ đạo từ Trưởng Phòng

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên: Tiếng anh 4 kỷ năng

-Tuổi: ừ 21 tuổi đến 35 tuổi

-Tốt nghiệp CĐ trở lên các ngành liên quan.

-Kinh nghiệm dưới 1 năm

-Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

-Chịu khó và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương + KPI: Từ 10.000.000đ đến 22.000.000đ (tùy theo năng lực)

Thưởng các ngày lễ 30/4 và 02/9.

Lương tháng 13

Tham gia BHXH theo quy định.

Có xe đưa đón khi đi gặp khách hàng.

Môi trường làm việc thăng tiến, chuyên nghiệp, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B

