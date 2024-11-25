Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lĩnh vực phụ trách: Tour nội địa - Teambuilding – Sự kiện
- Nắm rõ được sản phẩm chủ đạo của công ty; Biết được sản phẩm mình bán ra là những sản phẩm gì?
- Tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng (từ Marketing chuyển sang).
- Nhập thông tin khách hàng vào phần mềm quản lý thông tin khách hàng.
- Làm chương trình: Gửi kịch bản, báo giá về chương trình team/tour cho khách hàng.
- Gặp gỡ khách hàng trực tiếp cùng đối tác hoặc khách hàng của công ty (nếu cần thiết để tư vấn đi tới chốt hợp đồng/triển khai hợp đồng).
- Xử lý các yêu cầu phát sinh trước khi ký kết hợp đồng (VD: Thay đổi kịch bản, hạng mục dịch vụ...).
- Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng.
- Hỗ trợ Team Marketing trong việc phát triển thương hiệu công ty.
- Chăm sóc khách hàng trong quá trình thực hiện sự kiện: Giám sát chất lượng các chương trình đang diễn ra; xử lý những phát sinh một cách kịp thời và nhanh chóng.
- Chăm sóc khách hàng: Bàn giao sản phẩm sau khi kết thúc chương trình đúng với thời gian đã cam kết, chăm sóc khách hàng thường xuyên theo định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn: Tour du lịch; Tổ chức sự kiện: Teambuilding, Gala Dinner,....
1. Chuyên môn:
2. Kinh nghiệm: Yêu cầu ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, du lịch, team building.
2. Kinh nghiệm:
3. Kiến thức:
- Có kiến thức cơ bản về ngành du lịch, sự kiện.
- Hiểu biết về các tuyến điểm, khách sạn, nhà hàng... các địa điểm du lịch.
- Xây dựng kịch bản chương trình.
4. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân:
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình sản phẩm.
- Có khả năng sáng tạo để xây dựng các kịch bản cho khách hàng.
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng: PowerPoint, Word, Excel.
- Thẳng thắn, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình.
- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI&PHÚC LỢI:
1. Thu nhập:
- Thu nhập trung bình 10.000.000 – 15.000.000VNĐ/tháng hoặc có thể hơn tùy năng lực.
- Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cơ bản.
- Các khoản thưởng chung ngày Lễ, Tết theo quy định.
2. Phúc lợi (khi trở thành nhân viên chính thức):
Ngoài các quyền lợi cơ bản, ở Vietpower có:
- Cung cấp nguồn khách hàng lớn, đảm bảo cho Sales.
- Thưởng khi ký được Hợp đồng giá trị cao.
- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe cho nhân viên.
- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ: máy tính, điện thoại để bàn, sim điện thoại, phụ cấp điện thoại, công tác phí...
- Môi trường khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cá nhân.
- Các khóa đào tạo nâng cao theo năng lực nhân sự.
- Có cơ hội tham gia các sự kiện lớn mà Công ty tổ chức.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

