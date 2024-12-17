Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nghiên cứu và phân tích thị trường:

- Nghiên cứu, phân tích thị trường lò hơi, bao gồm các tiềm năng khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

- Thu thập thông tin về nhu cầu khách hàng và phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ khách hàng:

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong các ngành công nghiệp như dệt nhuộm, thực phẩm, giấy, nước giải khát, ...

- Sử dụng Email Marketing để cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc khách hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng qua các cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, tham gia sự kiện ngành.

- Tư vấn và đề xuất giải pháp:

- Tư vấn khách hàng về lò hơi Net Zero và nguyên liệu Biomass, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật và kinh doanh tối ưu hiệu quả sử dụng, tiết kiệm năng lượng cho khách hàng.

- Đàm phán và thương thảo hợp đồng:

- Lắng nghe nhu cầu khách hàng, tìm hiểu sản phẩm, đối thủ và xác định mục tiêu đàm phán (giá cả, điều khoản hợp đồng...).Tạo giá trị đôi bên, đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng:

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi tiến độ hợp đồng.

- Thực hiện báo cáo tuần cho cấp trên, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giải quyết vấn đề phát sinh.

- Công việc khác:

- Tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng khi có cơ hội từ công ty.Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu từ cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh lò hơi công nghiệp.

- Có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, các nhà máy, xí nghiệp, KCN.

- Ưu tiên ứng viên có net work với tổng thầu Hàn, Nhật, Đài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10 ÷ 15 triệu/tháng. Tổng thu nhập từ 20 triệu đến không giới hạn

- Hoa hồng theo doanh thu/tháng,

- Thưởng nóng, thưởng kinh doanh xuất sắc theo tháng

- Thưởng đạt KPI và vượt KPI.

- Được trang bị công cụ dụng cụ làm việc: máy tính, điện thoại

- Phúc lợi theo chế độ của công ty: Team building, Tiệc BBQ, Du lịch, Thăm hỏi ốm đau thai sản, Thưởng các ngày lễ, Quà cho nhân viên gắn bó...

- Các cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, bao gồm tham gia các khóa học, hội thảo và sự kiện chuyên ngành.

- Định hướng trở thành Trưởng phòng kinh doanh trong tương lai của hệ thống công ty.

- Sự hỗ trợ và hướng dẫn từ ban lãnh đạo và đồng nghiệp có kinh nghiệm, cung cấp môi trường làm việc thúc đẩy sự phát triển cá nhân và chuyên môn.

