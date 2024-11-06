Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35B ngõ 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Nhận data khách hàng có nhu cầu sử dụng đồng phục từ Công ty để liên hệ và trao đổi để xác định nhu cầu của khách hàng

2.Tìm kiếm, mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng có nhu cầu về sử dụng đồng phục là các tổ chức doanh nghiệp, trường học, liên hệ và trao đổi để xác định nhu cầu của khách hàng.

3.Tư vấn, bán hàng:

4.Xử lý khiếu nại, CSKH định kỳ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm về các ngành thời trang, may mặc, từng làm sales B2B

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Thành thạo tin học VP: Power Point, word, excel...

- Các kỹ năng cá nhân: Kỹ năng nghiên cứu và chuẩn bị, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng dự đoán, Kỹ năng tìm kiếm, Kỹ năng cộng tác.

- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, cam kết, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập : Lương cứng 08 - 10 triệu + thưởng KPI quý+ thưởng hoa hồng tổng thu nhập lên từ 10-20 triệu đồng

- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ tết theo quy định Nhà nước và Công ty

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, lễ tết+sinh nhật... các phụ cấp xăng xe, điện thoại...

- Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.

- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, BHXH và BHYT theo quy định của Công ty

- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao, Sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

