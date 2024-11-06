Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 10, Số 32 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tìm kiếm Agents có nhu cầu xuất - nhập hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi các nước trên thế giới
• Chăm sóc và xử lý data đã có sẵn của công ty
• Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của công ty để update tình trạng lô hàng tới khách hàng và tư vấn, giải quyết vấn đề phát sinh, đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất tới khách hàng
• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng cũ. Không ngừng tìm kiếm và hợp tác với khách hàng mới

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành logistics, hải quan, kinh tế, ngoại thương, thương mại quốc tế, vận tải biển/hàng không....
• Chưa có kinh nghiệm, có định hướng nghề nghiệp trong ngành logistics, ham học hỏi, có tinh thần cầu thị, công ty sẵn sàng đào tạo.
• Biết về nghiệp vụ XNK hàng hoá, Incoterm là 1 lợi thế.
• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm liên quan đến công việc làm chứng từ, chăm sóc khách hàng, sale logistics, hoặc xuất nhập khẩu.
• Oversea yêu cầu có tiếng anh giao tiếp.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí, và tham vọng, muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: - Hà Nội: Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy Hà Nội- Hồ Chí Minh: A11.13 Centana Thu Thiem, 36 Mai Chi Tho Str, HCMC

