Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 đường 36C, Khu phố 1 , Phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thu thập và cập nhật bảng giá cước (Sea/Air/Truck) từ các hãng tàu, hãng bay, đối tác vận chuyển.

Hỗ trợ xử lý báo giá cho bộ phận kinh doanh.

Hỗ trợ các công việc liên quan đến báo giá và hợp đồng dịch vụ logistics.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng BP

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành: Kinh tế, Ngoại thương, Logistics, Xuất nhập khẩu,...

Yêu cầu làm được full time

Có khả năng Excel cơ bản – khá, tư duy logic, cẩn thận.

Có mong muốn học hỏi và làm việc lâu dài trong ngành Logistics.

Tiếng anh ở mức cơ bản

Quyền Lợi

Trợ cấp thực tập + cơ hội nhận offer chính thức sau thời gian thực tập.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản.

Tham gia team-building và các hoạt động nội bộ cùng công ty.

Được hỗ trợ xác nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

