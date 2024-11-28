Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34A ngõ 272 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm, Liên hệ và tư vấn cho khách hàng. Sản phẩm: thiết bị, máy móc y tế (máy siêu âm, xét MRI, Máy Scanner, ...) và vật tư y tế hiện đại khác
Quản lý danh sách khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng
Làm báo cáo kết quả thực hiện công việc hằng tuần
Hỗ trợ công việc khi công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Nhiệt huyết.

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 25 triệu (lương cứng + kết quả kinh doanh) (tuỳ vào năng lực của ứng viên và được thoả thuận)
Các chế độ khác theo luật Lao động
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Môi trường làm việc nhẹ nhàng không áp lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L7-42 KĐT Athena fulland Đại Kim

