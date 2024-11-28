Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34A ngõ 272 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm, Liên hệ và tư vấn cho khách hàng. Sản phẩm: thiết bị, máy móc y tế (máy siêu âm, xét MRI, Máy Scanner, ...) và vật tư y tế hiện đại khác

Quản lý danh sách khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng

Làm báo cáo kết quả thực hiện công việc hằng tuần

Hỗ trợ công việc khi công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Nhiệt huyết.

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 25 triệu (lương cứng + kết quả kinh doanh) (tuỳ vào năng lực của ứng viên và được thoả thuận)

Các chế độ khác theo luật Lao động

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Môi trường làm việc nhẹ nhàng không áp lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

