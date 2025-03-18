Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Hoàng Quốc Việt, Quận 7, Quận 7

Tìm kiếm và liên hệ khách hàng là doanh nghiệp hoặc chuỗi cửa hàng hoặc siêu thị

Đi thị trường tìm hiểu khảo sát những cửa hàng tiềm năng

Quản lý và triển khai hợp tác với khách hàng

Đảm bảo các hợp đồng được thực hiện đúng tiến độ

Là cầu nối giữa khách hàng và team nội bộ, mang lại giá trị tốt nhất cho các bên.

Xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác

Theo dõi và hoàn thiện hợp đồng chứng từ liên quan

Khả năng giao tiếp tốt

Khả năng linh hoạt và ứng xử khéo léo

Ưu tiên có kinh nghiêm, KHÔNG KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Chăm chỉ, chủ động và linh hoạt trong công việc

Tổng thu nhập hấp dẫn theo năng lực, có cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên sâu với nghề.

Được học hỏi thêm kiến thức về TMĐT, đặc biệt là shopee và TikTok.

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình.

Tham gia các hoạt động team-building, dã ngoại, sinh nhật …được công ty tổ chức thường xuyên.

