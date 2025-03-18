Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41 Hoàng Quốc Việt, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tìm kiếm và liên hệ khách hàng là doanh nghiệp hoặc chuỗi cửa hàng hoặc siêu thị
Đi thị trường tìm hiểu khảo sát những cửa hàng tiềm năng
Quản lý và triển khai hợp tác với khách hàng
Đảm bảo các hợp đồng được thực hiện đúng tiến độ
Là cầu nối giữa khách hàng và team nội bộ, mang lại giá trị tốt nhất cho các bên.
Xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác
Theo dõi và hoàn thiện hợp đồng chứng từ liên quan
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt
Khả năng linh hoạt và ứng xử khéo léo
Ưu tiên có kinh nghiêm, KHÔNG KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO
Chăm chỉ, chủ động và linh hoạt trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập hấp dẫn theo năng lực, có cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên sâu với nghề.
Được học hỏi thêm kiến thức về TMĐT, đặc biệt là shopee và TikTok.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình.
Tham gia các hoạt động team-building, dã ngoại, sinh nhật …được công ty tổ chức thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR
