Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LIHUA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LIHUA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LIHUA VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LIHUA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 18 đường số 20 KDC Him Lam,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

1, Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, phát triển khách hàng và đạt được mục tiêu của công ty.
2, Duy trì mối quan hệ khách hàng, Thu nhập thông tin thị trường, Theo dõi quá trình bán hàng.
3, Hợp tác với nhóm để hoàn thành các mục tiêu bán hàng theo từng giai đoạn do công ty đề ra, Tham gia triển lãm ngành, Thăm khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1, Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật hoặc cao đẵng trở lên. Có hơn 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc phát triển kinh doanh.
2, Những ứng viên quen thuộc với tên máy móc tự động, chẳng hạn máy in phun tự động, dụng cụ thử nghiệm, máy cắt laser tự động, v.v.
3, Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và nhận thức về dịch vụ theo định hướng có mục tiêu, khả năng học hỏi mạnh mẽ và nhiệt huyết với công việc bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LIHUA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1, Lương cơ bản + Hoa hồng cao + Thưởng thành tích + Trợ cấp đi lại (không giới hạn).
2, Chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ lễ và nghỉ phép có hưởng lương.
3, Hoạt động nhóm phông phú và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp. Đào tạo thường xuyên và lộ trình thăng tiến rõ ràng(nhân viên bán hàng → giám sát → quản lý).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LIHUA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LIHUA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA LIHUA VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18 đường số 20 KDC Him Lam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

