Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 42E Hoàng Bật Đạt, phường 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trực page và tư vấn online Khách Hàng về dịch vụ, chuyển đổi sang SDT để Telesale
Liên lạc với khách hàng thông qua data có sẵn để tư vấn các gói dịch vụ làm đẹp
Đặt lịch hẹn cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ
Phát triển và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng để khuyến khích khách hàng giới thiệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Chịu được áp lực tốt trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập rất tốt, dựa trên lượng KH chuyển đổi dựa trên Data MKT mang về + hoa hồng Bill
Được cung cấp data “NÓNG” (khách hàng quan tâm)
Được đào tạo thêm kinh nghiệm và kỹ năng nghề
Được xoay tua làm việc hợp lý, khoa học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI

Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 42E Hoàng Bật Đạt F15 Tân Bình TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

