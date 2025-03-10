Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 511/71 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Gọi điện, giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng theo data có sẵn.

- Tìm kiếm, tiếp cận, xây dựng data nguồn khách hàng mới, mở rộng và phát triển quan hệ.

- Thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, phương thức giao hàng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Tiếp nhận thông tin đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai giao hàng, theo dõi tiến trình đơn hàng và thu hồi công nợ.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);

- Nam, nữ từ 22 – 30 tuổi;

- Nhanh nhẹn, chịu khó, chủ động trong công việc;

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Thời gian làm việc:

+ Từ 09h00 đến 18h00.

+ Thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 (cách tuần).

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng (không giới hạn, tùy vào năng lực) bao gồm: lương cứng (6.500.000 đồng/tháng) + hoa hồng, KPI + thưởng nóng (nếu có);

- Hoa hồng, KPI rõ ràng, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn;

- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước;

- Thưởng quý, thưởng năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13;

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ;

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam

