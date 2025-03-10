Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LUX FASHION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 15b đường số 36,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Check tin nhắn của khách trên fanpage, zalo, tiktok

Tư vấn sản phẩm, telesale và hỗ trợ xử lý đơn hàng cho khách.

Bán hàng tại shop khi khách đến.

Hỗ trợ tìm hàng soạn hàng giao khách, gấp xếp, đóng gói gửi hàng.

Dọn dẹp shop sắp xếp vị trí các sản phẩm theo thứ tự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ làm việc nhóm & hợp tác tốt.

Hoạt bát, nhanh nhẹn.

Siêng năng, chuyên cần có trách nhiệm với công việc.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Có kinh nghiệm trên 1 năm về lĩnh vực sale , tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUX FASHION Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn uống: Chúng tôi cung cấp hỗ trợ ăn uống để đảm bảo bạn luôn có năng lượng để làm việc hiệu quả.

- Hỗ trợ bảo hiểm xã hội: Chúng tôi hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho bạn theo quy định của Nhà nước

- Nghỉ 1 ngày trong tuần: Bạn sẽ được nghỉ 1 ngày trong tuần để tái tạo năng lượng và tập trung vào công việc.

- Lương thưởng tháng 13: Chúng tôi cung cấp lương thưởng tháng 13 để thể hiện sự đánh giá cao đối với sự cống hiến của bạn.

- Year Party cuối năm: Chúng tôi tổ chức Year Party cuối năm để sum họp và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng đội ngũ.

Chúng tôi tin rằng, với những quyền lợi này, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi làm việc cùng chúng tôi. Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi và cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUX FASHION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.