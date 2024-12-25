Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 126D, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phát triển kinh doanh B2B: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong các ngành Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Thú y và Bảo vệ thực vật.
Phát triển kinh doanh B2B:
Tư vấn giải pháp bao bì: Phân tích nhu cầu khách hàng, tư vấn các giải pháp bao bì tối ưu như bao bì sơ cấp (chai lọ, hũ, tuýp nhựa...) và bao bì thứ cấp (hộp giấy, nhãn dán, túi xách...).
Tư vấn giải pháp bao bì:
Thực hiện và quản lý quy trình bán hàng: Theo dõi từ giới thiệu sản phẩm, báo giá, ký hợp đồng đến xử lý đơn hàng và giao hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Thực hiện và quản lý quy trình bán hàng:
Phát triển thị trường: Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới trong ngành sản xuất và đóng gói; phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh mới.
Phát triển thị trường:
Phối hợp với các phòng ban: Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất và logistics để đảm bảo hàng hóa đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian.
Phối hợp với các phòng ban:
Quản lý hồ sơ khách hàng: Duy trì hệ thống quản lý hồ sơ khách hàng đầy đủ, chính xác.
Quản lý hồ sơ khách hàng:
Báo cáo: Lập báo cáo kinh doanh hàng tuần, hàng tháng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Báo cáo:

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trong kinh doanh B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì, đóng gói hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục: Giao tiếp và đàm phán hiệu quả, hướng tới xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục:
Am hiểu sản phẩm: Có kiến thức cơ bản về các loại bao bì sơ cấp và bao bì thứ cấp là một lợi thế.
Am hiểu sản phẩm:
Tinh thần cầu tiến: Tư duy chủ động, sáng tạo và không ngừng học hỏi.
Tinh thần cầu tiến:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & thưởng hấp dẫn: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số (10.000.000 VNĐ/1 tháng – 30.000.000 VNĐ/1 tháng)
Lương & thưởng hấp dẫn:
Thưởng cuối năm và chính sách đãi ngộ cạnh tranh.
Thưởng cuối năm
Cơ hội thăng tiến & phát triển: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đào tạo nâng cao nghiệp vụ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cơ hội thăng tiến & phát triển:
Phúc lợi đầy đủ: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác.
Phúc lợi đầy đủ:
Teambuilding: Du lịch hàng năm.
Teambuilding:
Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép năm, đồng phục, và ngày sinh nhật được nghỉ hưởng lương.
Chế độ nghỉ phép:
Môi trường làm việc: Đoàn kết, kết nối và hỗ trợ.
Môi trường làm việc:
Chế độ phụ cấp đặc biệt: Hỗ trợ cho cha/mẹ trên 65 tuổi.
Chế độ phụ cấp đặc biệt:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐỨC PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 126D Tam Trinh - Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

