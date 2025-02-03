Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Có lương cứng + hoa hồng, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe,.... Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Nghỉ phép năm được tính lương ( 12 phép/năm), Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi, cập nhật thông tin về khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực Hóa học/Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học, Sản xuất, Nông Lâm Ngư nghiệp, Bất động sản.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: Tới 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16 phố Trạm , tổ 12, phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

