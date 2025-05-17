Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK10

- NO14 Khu Đồng Dưa, Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực dầu nhớt.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng tiềm năng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.
Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo thị trường và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều kiện hợp đồng với khách hàng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, giao nhận sản phẩm.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động.
Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có phương tiện đi lại.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường dầu nhớt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Khang

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LK10-NO14 Khu Đồng Dưa, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

