Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được hưởng các quyền lợi thưởng lễ Tết, du lịch. Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Di chuyển, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng cũ, khai thác các vấn đề đại lý đang gặp (trung bình mỗi ngày đi 5 đại lý, thông tin đại lý.

Tìm đại lý mới.

Cập nhật các chương trình khuyến mãi, chính sách bảo hành, hỗ trợ vận chuyển của công ty đến các đại lý.

Đi công tác tỉnh (Mỗi Sale sẽ chịu trách nhiệm quản lý tối thiểu 2 khu vực).

Báo cáo công việc hằng ngày (qua group Zalo) - được đào tạo khi đã trúng tuyển.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng, có khả năng hoạt động độc lập

Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự

Có bằng lái xe ô tô

Số lượng: 02 người

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin