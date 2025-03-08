Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Được hưởng các quyền lợi thưởng lễ Tết, du lịch. Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Di chuyển, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng cũ, khai thác các vấn đề đại lý đang gặp (trung bình mỗi ngày đi 5 đại lý, thông tin đại lý.
Tìm đại lý mới.
Cập nhật các chương trình khuyến mãi, chính sách bảo hành, hỗ trợ vận chuyển của công ty đến các đại lý.
Đi công tác tỉnh (Mỗi Sale sẽ chịu trách nhiệm quản lý tối thiểu 2 khu vực).
Báo cáo công việc hằng ngày (qua group Zalo) - được đào tạo khi đã trúng tuyển.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng, có khả năng hoạt động độc lập
Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự
Có bằng lái xe ô tô
Số lượng: 02 người
Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự
Có bằng lái xe ô tô
Số lượng: 02 người
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI