Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Quảng Nam thu nhập Đến 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Quảng Nam

- Gia Lai, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 12 Triệu

+ Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng;
+ Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, chốt đơn hàng;
+ Tổng hợp, xử lý và phân tích thông tin thị trường;
+ Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
+ Tìm kiếm nguồn khách hàng mới tại địa phương (Gia Lai hoặc Quảng Nam)
+ Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Giới tính: Nam; thường trú tại tỉnh Gia Lai hoặc tỉnh Quảng Nam
+ Độ tuổi: từ 22 đến 32 tuổi.
+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính...
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng phân phối xi măng, VLXD.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập lên đến 12 triệu đồng.
+ Được hưởng chế độ phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty.
+ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

