Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH THY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: QL51, Khu phố Mỹ Tân, Phường, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và thị phần mà công ty đề ra hàng năm.

• Chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng mạng lưới khách hàng mới.

• Tích cực thu thập thông tin thị trường và cập nhập báo cáo thường xuyên với Ban giám đốc.

• Đàm phán các điều khoản và điều kiện với khách hàng và thương thảo để kí kết hợp đồng.

• Ghi lại tất cả các dữ liệu bán hàng vào hệ thống theo dõi dữ liệu bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện tự động hóa, cơ khí, chế tạo,.... (Ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học chuyên đào tạo khối ngành kỹ thuật)

• Chỉ tuyển ứng viên NAM

• Ưu tiên ứng viên có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đặc biệt ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm máy nén khí, máy phát điện, thiết bị liên quan đến cảng biển,...

• Ứng viên chưa có kinh nghiệm có cơ hội được đào tạo.

• Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo. • Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

• Ưu tiên ứng viên có kỹ năng đọc hiểu tài liệu, giao tiếp bằng Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH THY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương KPI theo tỷ lệ hoàn thành KPI

• Thưởng doanh số hấp dẫn, linh hoạt (Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh)

• Có ô tô đưa đón khi đi tỉnh, gặp khách hàng hoặc làm dự án

• Được cấp các công cụ làm việc: laptop, điện thoại, SIM công ty, mail, card visit,...

• Có khả năng thăng tiến lên các vị trí quản lý nhóm, quản lý khách hàng chính...

• Được đóng BHXH, tham gia teambuilding cùng công ty hàng năm.

• Có 12 ngày nghỉ phép trong một năm

• Được training, đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, văn phòng hiện đại.

• Hỗ trợ tiền: xăng xe, ăn trưa, cước phí điện thoại hàng tháng, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH THY

