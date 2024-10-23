Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TBB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B4 - BT2, Khu đô thị Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động tìm kiếm tìm khách hàng, lập dự toán báo giá, tham gia thương thảo hợp đồng với khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty.

- Tạo dựng và duy trì quan hệ với những khách hàng tiềm năng.

- Tìm hiểu và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

- Tham gia các dự án theo sự phân công của Công ty

- Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu của công ty.

- Hiểu cách lắp đặt và vận hành máy.

- Đào tạo bởi chuyên gia nước ngoài

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 22 đến 30 tuổi

- Yêu cầu đi công tác các khu công nghiệp

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, các ngành Khoa Học Kỹ Thuật, Vận hành máy - bảo trì thiết bị, Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng, Cơ Khí, Điện tử

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tiếng Anh đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật,

- Hoặc tiếng Trung giao tiếp, đọc hiểu hợp đồng

- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng

- Có khả năng tổ chức công việc và khả năng làm việc tập thể

- Ưu tiên có kiến thức về thiết bị kiểm định công nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TBB Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận

- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

- Thưởng theo doanh số bán hàng.

- Thưởng theo thành tích và kết quả công tác;

- Đi du lịch cùng công ty hằng năm

- Hỗ trợ tiền xăng, điện thoại hằng tháng

- Có hỗ trợ công tác

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TBB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin