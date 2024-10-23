Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16, ngõ 139 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Đi thị trường, giao thiệp với khách hàng theo kế hoạch đã có. Tư vấn và bán các sản phẩm công ty kinh doanh. Thực hiện chỉ tiêu doanh số được giao. Mở rộng độ phủ thị trường. Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng Lập tiến độ, kế hoạch công việc, báo cáo công việc hàng tuần. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu từ cấp trên. Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng. Tiếp xúc, gây dựng mối quan hệ với khách hàng, quản trị khách hàng theo khu vực được phân công. Phối hợp với với các phòng ban liên quan nhằm chăm sóc khách hàng thường xuyên, thu thập, lắng nghe về các phản ánh về sản phẩm, từ đó tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Thực hiện cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tuần, rút kinh nghiệm, đề xuất các ý kiến để thực hiện kế hoạch mục tiêu tốt hơn, đồng thời báo cáo và tham mưu kịp thời cho cấp cao hơn.
Đi thị trường, giao thiệp với khách hàng theo kế hoạch đã có.
Tư vấn và bán các sản phẩm công ty kinh doanh.
Thực hiện chỉ tiêu doanh số được giao.
Mở rộng độ phủ thị trường.
Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại
Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng
Lập tiến độ, kế hoạch công việc, báo cáo công việc hàng tuần.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.
Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.
Tiếp xúc, gây dựng mối quan hệ với khách hàng, quản trị khách hàng theo khu vực được phân công.
Phối hợp với với các phòng ban liên quan nhằm chăm sóc khách hàng thường xuyên, thu thập, lắng nghe về các phản ánh về sản phẩm, từ đó tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Thực hiện cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tuần, rút kinh nghiệm, đề xuất các ý kiến để thực hiện kế hoạch mục tiêu tốt hơn, đồng thời báo cáo và tham mưu kịp thời cho cấp cao hơn.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành về Kinh tế, Ngôn ngữ, Tài chính, Marketing, Công nghệ kỹ thuật ô tô hoặc các ngành liên quan khá Vành loa Có tham vọng về phát triển nghề nghiệp và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, Giới tính : Nam, Nữ Ưu tiên : Biết lái xe ô tô, sẵn sàng đi công tác. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Kiến thức/Kỹ năng chuyên môn: Có kiến thức vững chắc về thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành phụ trợ ô tô. Đam mê kinh doanh và nhiệt huyết trong công việc. Tin học văn phòng cơ bản. Kỹ năng mềm: Giao tiếp tự tin, thuyết trình, lập kế hoạch - báo cáo, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, teamworks, tự học,... Thái độ/Tinh thần: Tiên phong, cầu tiến, chủ động, tuân thủ quy định, trung thực, thẳng thắn, biết lắng nghe, có tinh thần trách nhiệm cao,... Tư duy: Phản biện, logic, sáng tạo, tích cực và luôn hướng đến giải pháp,...
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành về Kinh tế, Ngôn ngữ, Tài chính, Marketing, Công nghệ kỹ thuật ô tô hoặc các ngành liên quan khá Vành loa
Có tham vọng về phát triển nghề nghiệp và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng,
Giới tính : Nam, Nữ
Ưu tiên : Biết lái xe ô tô, sẵn sàng đi công tác.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Kiến thức/Kỹ năng chuyên môn:
Có kiến thức vững chắc về thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành phụ trợ ô tô.
Đam mê kinh doanh và nhiệt huyết trong công việc.
Tin học văn phòng cơ bản.
Kỹ năng mềm: Giao tiếp tự tin, thuyết trình, lập kế hoạch - báo cáo, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, teamworks, tự học,...
Thái độ/Tinh thần: Tiên phong, cầu tiến, chủ động, tuân thủ quy định, trung thực, thẳng thắn, biết lắng nghe, có tinh thần trách nhiệm cao,...
Tư duy: Phản biện, logic, sáng tạo, tích cực và luôn hướng đến giải pháp,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương 6.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ (phụ thuộc vào kinh nghiệm) + % Hoa hồng doanh thu + Thưởng kinh doanh Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding, du lịch hàng năm. Được đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn và có nhiều cơ hội phát triển. Làm việc trong môi trường năng động, uy tín cao, tiềm lực mạnh, thoải mái phát triển tư duy và năng lực bản thân. Có cơ hội để xây dựng thương hiệu cá nhân. Được xét duyệt tăng lương định kỳ 1 năm bằng hình thức chủ động, đề xuất từ cấp trên,... Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN,... và các chế độ đãi ngộ khác: thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, trợ cấp, lương tháng thứ 13 theo quy định nhà nước và quy định của công ty.
Thu nhập : Lương 6.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ (phụ thuộc vào kinh nghiệm) + % Hoa hồng doanh thu + Thưởng kinh doanh
Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn và có nhiều cơ hội phát triển.
Làm việc trong môi trường năng động, uy tín cao, tiềm lực mạnh, thoải mái phát triển tư duy và năng lực bản thân.
Có cơ hội để xây dựng thương hiệu cá nhân.
Được xét duyệt tăng lương định kỳ 1 năm bằng hình thức chủ động, đề xuất từ cấp trên,...
Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN,... và các chế độ đãi ngộ khác: thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, trợ cấp, lương tháng thứ 13 theo quy định nhà nước và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 166 ngõ 08 đường Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

