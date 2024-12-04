Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Trung tâm bán hàng Ecocity Premia, km 7 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Tuyển dụng, hướng dẫn cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).

- Công tác thường xuyên tại cái tỉnh thành ở Miền Trung, hỗ trợ hoạt động KD tại các CN.

- Một số công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệpCao Đẳngtrở lên, không cần kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.

- Có bằng lái xe máy.

- Giao tiếp tốt, có sức khỏe, năng động, chịu khó, trung thực.

- Tích cực trong các hoạt động ngoài trời.

- Đồng ý với việc đi công tác tỉnh thường xuyên, trong thời gian dài.

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương: 1 lần/năm.

- Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

- Thưởng: 2 lần/năm.

- Thưởng thâm niên.

- Tham quan nghỉ mát: 1 năm / 1 lần.

- Nghỉ phép theo Luật Lao động.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Mua bảo hiểm tai nạn 24h cho nhân viên.

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.