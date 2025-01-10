Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 206A, Tầng M, Tòa nhà N01A, 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Gọi, khai thác thông tin, tư vấn, thuyết phục khách hàng qua nguồn data cấp sẵn.

Thu thập hồ sơ khách hàng theo sản phẩm của F88 qua các kênh quảng cáo.

Tạo hợp đồng trên hệ thống của F88.

Tương tác với chuyên viên kinh doanh tại phòng giao dịch, hỗ trợ khách hàng đến PGD làm thủ tục giải ngân

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Nữ tốt nghiệp tối thiểu từ trung cấp trở lên, yêu thích kinh doanh;

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, marketing, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, (Ưu tiên có kinh nghiệm telesale tại các tổ chức tài chính);

Giọng nói chuẩn;

Tin học văn phòng tốt;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt;

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề;

Chịu khó, nhiệt huyết trong công việc;

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp ăn trưa: 7,3 - 8,8 triệu (không bị ảnh hưởng bởi doanh số)

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 ngày phép năm + phép thâm niên

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

Cơ hội làm việc tại Công ty Fintech về dịch vụ tài chính

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc

