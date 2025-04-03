Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 75 Trung Kính, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Làm việc tại văn phòng số 75 Trung Kính, Trung Hòa, Hà Nội từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty, tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng/cơ điện/môi trường.

Thiết lập/Xây dựng mối quan hệ vs khách hàng, đối tác.

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống lọc nước tổng, hệ thống xử lý nước thải.

Setup cuộc hẹn, thương thảo, chốt hợp đồng.

Khảo sát, tư vấn khách hàng.

Chi tiết trao đổi trong cuộc phỏng vấn

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng cho khách hàng.

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Các công việc liên quan/theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/dự án/hồ sơ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng/Cơ điện/Kỹ thuật/....

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý tình huống.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG SMART Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Lương cơ bản/lương tháng 13/lương nghỉ phép/thưởng doanh thu/...

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG SMART

