Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 5 Phố Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Gọi, khai thác thông tin, tư vấn, thuyết phục khách hàng qua nguồn data cấp sẵn.

Thu thập hồ sơ khách hàng theo sản phẩm của F88 qua các kênh quảng cáo.

Tạo hợp đồng trên hệ thống của F88.

Tương tác với chuyên viên kinh doanh tại phòng giao dịch, hỗ trợ khách hàng đến PGD làm thủ tục giải ngân

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ Học vấn

Nam, Nữ tốt nghiệp tối thiểu từ trung cấp trở lên;

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, marketing, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, (Ưu tiên có kinh nghiệm telesale tại các tổ chức tài chính);

Giọng nói chuẩn;

Tin học văn phòng tốt;

3. Các kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục;

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề;

Chịu khó, nhiệt huyết trong công việc;

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp ăn trưa: 7,3 - 8,8 triệu (không bị ảnh hưởng bởi doanh số)

Thưởng cuối năm 2-5 tháng lương

Thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 ngày phép năm + phép thâm niên

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…

2. Môi trường làm việc

Cơ hội làm việc tại Công ty Fintech về dịch vụ tài chính

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…

3. Cơ hội phát triển

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển

Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin