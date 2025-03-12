Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Park 1 Times City,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Trả lời email hỗ trợ khách hàng đã/đang đặt vé của công ty
Xây dựng hệ thống và website đặt vé cùng team IT (contents & các chức năng đơn giản)
Đặt vé, xuất vé, đổi vé theo yêu cầu của khách hàng (được đào tạo nghiệp vụ)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: Từ 18 - 30
Tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết để hiểu và trao đổi được với khách hàng)
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo (có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực du lịch là 1 lợi thế)
Cẩn thận, có tư duy và định hướng rõ ràng trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + lương Kinh doanh =>TỔNG THU NHẬP 20+++
Các khoản phụ cấp: ăn trưa, điện thoại
Đóng BHXH theo luật định
Thưởng các ngày lễ tết
Chế độ nghỉ phép theo quy định
Được hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: park 1 Times city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

