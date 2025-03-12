Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Park 1 Times City,Hà Nội

Trả lời email hỗ trợ khách hàng đã/đang đặt vé của công ty

Xây dựng hệ thống và website đặt vé cùng team IT (contents & các chức năng đơn giản)

Đặt vé, xuất vé, đổi vé theo yêu cầu của khách hàng (được đào tạo nghiệp vụ)

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: Từ 18 - 30

Tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết để hiểu và trao đổi được với khách hàng)

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo (có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực du lịch là 1 lợi thế)

Cẩn thận, có tư duy và định hướng rõ ràng trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + lương Kinh doanh =>TỔNG THU NHẬP 20+++

Các khoản phụ cấp: ăn trưa, điện thoại

Đóng BHXH theo luật định

Thưởng các ngày lễ tết

Chế độ nghỉ phép theo quy định

Được hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN

