Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 19D ngõ 36 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Chăm sóc, quản lý khách hàng cũ của công ty và khai thác thêm khách hàng mới

Tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới.

Thực hiện các công việc của quy trình bán hàng. Giải quyết các vấn đề khách hàng yêu cầu.

Hợp tác với kế toán để thanh toán/kết thúc đơn hàng

Chính sách bảo hành, chăm sóc khách hàng sau giao hàng

Nhanh nhẹn, kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

Ứng viên biết lái xe ô tô là lợi thế

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí.

Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: LCB 9-15tr (hoa hồng + phụ cấp + thưởng)

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm: thỏa thuận theo năng lực và vị trí.

Xét tăng lương hàng năm theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội

