Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO
- Hà Nội: LCB 6 triệu + hoa hồng 5
- 8% + Thưởng hiệu suất + Thưởng nóng theo kết quả công việc tháng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp 1 ngày phép/tháng; 12 ngày phép/năm; nghỉ Lễ, Tết hưởng nguyên lương theo số ngày quy định của pháp luật., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chốt đơn khách hàng theo Data có sẵn được cung cấp từ bộ phận Digital Marketing
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng đàm phán, xử lý tình huống.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
