Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LCB 6 triệu + hoa hồng 5 - 8% + Thưởng hiệu suất + Thưởng nóng theo kết quả công việc tháng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp 1 ngày phép/tháng; 12 ngày phép/năm; nghỉ Lễ, Tết hưởng nguyên lương theo số ngày quy định của pháp luật., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chốt đơn khách hàng theo Data có sẵn được cung cấp từ bộ phận Digital Marketing

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 3 tháng, được đào tạo bài bản

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng đàm phán, xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

