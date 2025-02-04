Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Du lịch Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chưa có kinh nghiệm được đào tạo - Lương tháng 13 và các phúc lợi khác của công ty ( thưởng, nghỉ lễ tết,...) - Nhân viên chính thức được hưởng BH và các chế độ xã hội, thưởng doanh số mỗi tháng. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm và Tư vấn khách hàng các sản phẩm tour khách đoàn du lịch nội địa/quốc tế (Được công ty hỗ trợ Data và nguồn khách từ Marketing).

- Phối hợp với Điều hành Tour lên chương trình và chốt hợp đồng với khách hàng.

- Quản lý quan hệ khách hàng trước, trong và sau quá trình tour diễn ra.

- Chi tiết công việc khác được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê du lịch, có kiến thức, am hiểu văn hóa du lịch.

- Tinh thần ham học hỏi, tập trung trong công việc.

- Siêng năng, nhanh nhẹn, hòa đồng, trung thực và có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Du lịch Vạn An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch Vạn An

