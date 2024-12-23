Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và liên hệ khách hàng, thực hiện việc tư vấn và bán sản phẩm thang máy đến khách hàng.

- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm theo phân đoạn thị trường, nhóm khách hàng hoặc khu vực được giao.

- Đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với nhóm khách hàng và khu vực, địa bàn được phân công phụ trách.

- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu Công ty thuộc phạm vi phụ trách.

- Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tháng/quý.

- Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ thông tin, yêu cầu của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng phòng kinh doanh. Liên hệ, giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm,...cho khách hàng.

- Lập danh sách khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

- Phối hợp với các đơn vị/cá nhân liên quan chào hàng và tham gia đàm phán, xúc tiến ký kết hợp đồng.

- Trực tiếp thực hiện và theo dõi hợp đồng: thương thảo hợp đồng và hỗ trợ bộ phận kế toán trong quá trình thu tiền theo tiến độ hợp đồng và thu công nợ

- Thiết lập và duy trì những mối quan hệ kinh doanh mới, hiện hữu và tiềm năng. Quản lý tốt công tác chăm sóc khách hàng

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bên đặt hàng, giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung hợp đồng.

- Thực hiện bán hàng theo chỉ tiêu kinh doanh của phòng kinh doanh. Thực hiện đúng tiêu chí và quy trình kinh doanh của công ty

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Marketing và các chuyên ngành có liên quan;

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào nào

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh máy móc thiết bị, dự án;

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng nhanh nhẹn, tự tin và nhạy bén vẫn được ứng tuyển.

- Nắm vấn đề và xử lý vấn đề tốt; có khả năng làm việc độc lập, nhạy bén, tự tin;

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; Có phương tiện đi lại.

- Chịu áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm; Có thể đi công tác ngoài khu vực TPHCM và các tỉnh miền Trung, miền Tây

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng;

- Thành thạo vi tính văn phòng và các ứng dụng internet.

- Sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp khi cần.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Trao đổi khi phỏng vấn.

- Thưởng doanh thu, % hoa hồng theo quy định Công ty,

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động.

- Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm với công ty.

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin