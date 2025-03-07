Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa W1 Vinhomes West Point Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm

- Km3 quốc lộ 2, xã Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Gọi điện chăm sóc khách hàng theo Data công ty cung cấp
- Tìm kiếm khách hàng, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng
- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp thắc mắc, tư vấn kịp thời về chất lượng, giá cả, số lượng yêu cầu,... cho khách hàng.
- Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý
Sản phẩm phụ tùng xe: xe ben, xe đầu kéo, xe bồn...

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành ô tô, cơ khí, kĩ thuật hoặc các ngành nghề liên quan.
- Yêu cầu ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương.
- Có bằng lái xe là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép nguyên lương, thưởng tết, du lịch…
- Xét tăng lương: 01 lần/năm và theo hiệu quả công việc.
- Được đào tạo về xe và phụ tùng, cách thức bán hàng, làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ văn phòng số 3603, tầng 36, tòa W1, lô đất HH, đường, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

