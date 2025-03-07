Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Tòa W1 Vinhomes West Point Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm
- Km3 quốc lộ 2, xã Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
- Gọi điện chăm sóc khách hàng theo Data công ty cung cấp
- Tìm kiếm khách hàng, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng
- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp thắc mắc, tư vấn kịp thời về chất lượng, giá cả, số lượng yêu cầu,... cho khách hàng.
- Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý
Sản phẩm phụ tùng xe: xe ben, xe đầu kéo, xe bồn...
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương.
- Có bằng lái xe là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét tăng lương: 01 lần/năm và theo hiệu quả công việc.
- Được đào tạo về xe và phụ tùng, cách thức bán hàng, làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, cơ hội thăng tiến tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
