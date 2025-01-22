Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Tài Tâm
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công ty TNHH Tài Tâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tài Tâm

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn dữ liệu khách hàng của Công ty (đảm bảo 80% căn hộ và văn phòng có khách thuê).
Thực hiện báo cáo thị trường định kỳ về tình hình thị trường Bất động sản, thông tin về giá và chính sách, chiến lược sản phẩm của các dự án Bất Động Sản tiêu biểu và đối thủ cạnh tranh nhằm phục vụ công tác thẩm định về chiến lược giá bán và phương án kinh doanh các sản phẩm Bất động sản.
Hỗ trợ, chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng.
Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm của Công ty.
Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 03 năm kinh nghiệm mảng Kinh doanh và có ít nhất 1 năm trong ngành Bất động sản.
• Giao tiếp Tiếng Anh tốt.
• Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
• Đam mê kinh doanh và kiếm tiền.
• Chịu được áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Tài Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20-25 triệu, chưa bao gồm thưởng doanh số chốt đơn.
Nghỉ phép năm: 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức).
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Thưởng tháng lương 13, thưởng dự án.
Du lịch 1-2 lần/năm và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tài Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tài Tâm

Công ty TNHH Tài Tâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, 39A Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-20-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job280876
