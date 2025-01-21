Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 21 ngõ 4 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Vận hành và thực hiện về bán hàng online trên Website, Facebook, các sàn thương mại trực tuyến, livestream v.v.
- Tư vấn, thuyết phục khách hàng về sản phẩm, các hình thức dịch vụ của Công ty.
- Chăm sóc khách hàng, xây dựng & duy trì quan hệ với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận chức năng đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.
- Hoàn thành các chỉ số KPIs được bàn giao.
- Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, v.vv...
- Đề các chương trình xúc tiến bán hàng, khuyến mại cho hệ thống khách hàng để hoàn thành mục tiêu.
- Thực hiện báo cáo doanh số hàng ngày. Tổng hợp các thông tin đơn hàng và số liệu phát sinh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trực page, chăm sóc khách hàng, trực trang TMĐT (Shopee, lazada...) hoặc sale ....
- Kỹ năng bán hàng, sắp xếp công việc và báo cáo tiến độ.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề nhanh
- Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm làm việc ở vị trí tương đương

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Benefits:
Thu nhập = Lcb 5tr + % doanh số
Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu
Nghỉ 1 ngày/tuần
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
- Training:
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến
Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn
Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar , hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, ngõ 4, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

