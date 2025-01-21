Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phố Mễ Trì Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1.Lập kế hoạch kinh doanh và phát triển khách hàng theo định kỳ;

2.Thúc đẩy doanh số, tư vấn bán hàng theo mục tiêu doanh số và tệp khách hàng đã được phân công;

3.Trực tiếp đi thị trường, khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng;

4.Chăm sóc và duy trì mối quan hệ thân thiết đối với các khách hàng hiện hữu;

5.Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng: báo giá, đàm phán, thương lượng, thu hồi công nợ, chăm sóc sau bán,…

6.Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu và các vấn đề phát sinh từ khách hàng;

7.Báo cáo định kỳ theo yêu cầu từ cấp trên;

8.Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Kỹ thuật, Cơ khí, Tự động hoá, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần có định hướng tốt và đam mê kinh doanh, sẽ được đào tạo từ đầu;

Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt;

Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản;

Thành thạo các công cụ tin học văn phòng;

Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao;

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc;

Ưu tiên có bằng lái xe ô tô, có laptop phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thoả thuận theo năng lực.

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn.

Thưởng tháng lương 13, thưởng cuối năm hấp dẫn.

Làm việc theo giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần + Thứ 7 làm xen kẽ.

Cơ hội thăng tiến và tăng lương định kỳ nếu đạt yêu cầu.

Được đào tạo bài bản.

Được đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Được tham gia các chương trình đào tạo định kỳ của công ty.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo Quy chế của Công ty.

Được tham gia các chương trình liên hoan, team-building định kỳ.

Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM

