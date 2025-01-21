Tuyển Nhân viên kinh doanh BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Gọi điện tư vấn và chốt đơn theo danh sách data nóng được chia từ MKT hàng ngày, đảm bảo tỉ lệ chốt theo yêu cầu của nguồn data được cấp

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng để tăng khả năng khách hàng quay lại hoặc giới thiệu sản phẩm cho người khác.

Đảm bảo KPI được giao hàng tháng gồm tỉ lệ chốt và doanh thu KPI được giao

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng: giải đáp thắc mắc và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng qua nhiều kênh như điện thoại, chat, zalo

Hỗ trợ sau bán hàng: Giúp khách hàng hiểu rõ cách sử dụng sản phẩm, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, và giải quyết các vấn đề khiếu nại một cách nhanh chóng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan: Liên lạc và làm việc với các phòng ban khác (kho vận, marketing,kế toán) để giải quyết các yêu cầu liên quan đến sản phẩm.

Tốt nghiệp đại học

Máu kiếm tiền, tinh thần thái độ tốt, cầu tiến

Khả năng thích ứng nhanh, linh hoạt, chịu áp lực tốt

Kinh nghiệm: telesales hoặc chăm sóc khách hàng từ 6 tháng trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

Kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối của khách hàng

Kỹ năng chăm sóc khách hàng: biết cách giao tiếp qua tin nhắn hoặc chat, xử lý phản hồi từ khách hàng 1 cách chuyên nghiệp

Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-9 triệu + KPI

Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.

Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty.

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.

Tham gia vào các hoạt động TeamBuilding, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần).

Quỹ nghỉ phép 12 ngày/năm.

Sinh nhật (theo mức quy định của Công ty).

Được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp tiên tiến và tư do phát triển năng lực của bản thân.

Lương tháng thứ 13

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:15 đến 17:15)

Thứ 7 (từ 08:15 đến 12:00)

