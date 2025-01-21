Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Mức lương Từ 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà số 189A - Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 40 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, chiến lượng kinh doanh trình Ban TGĐ theo tháng, quý, năm

- Quản lý, đào tạo nhân viên kinh doanh (05 người).

- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị, tham vấn cho Ban TGĐ các chiến lược kinh doanh như chính sách bán hàng, marketing, quảng cáo, chương trình khuyến mãi...;

- Phát triển ý tưởng kinh doanh mới, phối hợp Phòng Marketing để thực hiện truyền thông, quảng cáo.

- Gặp gỡ khách hàng, đối tác thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh;

- Quan hệ với các đối tác trong phạm vi công việc phát triển mạng lưới kinh doanh, kế hoạch kinh doanh;

- Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch chỉ tiêu cam kết của Phòng kinh doanh;

- Chăm sóc khách hàng hiện tại cũng như tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng mới cho sản phẩm nội thất của công ty;

- Theo dõi, doanh số, công nợ của khách hàng;

- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ, từ 27 tuổi trở lên

- Trình độ/chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, marketing, hoặc các ngành có liên quan;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm kinh doanh về mảng nội thất gỗ và các dịch vụ thi công, trang trí liên quan tới nội thất;

- Có khả năng lên chiến lược truyền thông, Marketing là một lợi thế;

- Có khả năng quản lý, phân việc, giám sát , đánh giá nhân viên, đội nhóm;

- Phối hợp với các phòng ban để đạt hiệu quả công việc tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 15 triệu/tháng + lương theo % doanh thu của cả phòng Kinh doanh (không giới hạn), thu nhập có thể từ 40 -150 triệu đồng/tháng.

- Phụ cấp cơm trưa;

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bài bản, chuyên nghiệp;

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin